Tunisia:sepolto in terra saudita Ben Alì

(ANSA) - TUNISI, 21 SET - L'ex presidente tunisino Zine El Abidine Ben Alì, deceduto due giorni fa in una clinica in Arabia Saudita, è stato sepolto oggi nel cimitero Al Baqi a Medina, secondo il desiderio da lui espresso nelle sue ultime volontà. Ne danno notizia i media locali. Per 23 anni al comando e 'padrone' della Tunisia, era stato costretto a fuggire il 14 gennaio 2011 in Arabia Saudita a seguito delle manifestazioni popolari che diedero il via alla cosiddetta Primavera Araba, nata proprio in Tunisia.