Tunisia: Essebsi in ospedale per malore

Y7Y-RF

(ANSA) - TUNISI, 27 GIU - "Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è cosciente anche se affaticato e sofferente per le alte temperature di questi giorni". Lo ha detto alla radio locale Mosaique fm la portavoce della presidenza tunisina, Saïda Garrache, precisando che il malore del presidente non è legato a "problemi cardiaci o ictus" ma che è lo stesso capo dello Stato ad aver chiesto di essere ricoverato, avendo grande stima nelle competenze mediche del paese. "Le ultime informazioni rilasciate dai medici dell'ospedale militare parlano di uno stato di salute "stabile", ha detto la portavoce, aggiungendo che il presidente sarà sottoposto a esami medici supplementari. "In Tunisia nulla può essere nascosto", ha ribadito Garrache, sottolineando come il ricovero di Essebsi non abbia alcun legame con gli attentati terroristici che hanno colpito oggi la capitale.