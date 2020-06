Trump, grande prova forza nella capitale

SAV

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - La capitale Washington "Dc non ha avuto problemi la scorsa notte. Molti arresti. Grande lavoro da parte di tutti. Forza soverchiante. Dominio. Allo stesso modo Minneapolis è stata grande (grazie presidente Trump!)": lo twitta lo stesso Donald Trump, enfatizzando la prova di forza della polizia ieri sera a Washington Dc e autocelebrandosi per l'uso della Guardia nazionale a Minneapolis, che ha tenuto sotto controllo la protesta per la morte di George Floyd.