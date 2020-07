Trump esce dall'Oms. Critiche da Pechino e nuova querelle con Fauci

Il ritiro Usa dall’Oms indebolisce gli sforzi internazionali di contrasto alla pandemia. Critiche di Pechino a Washington per la lettera di notifica di Trump al Palazzo di Vetro dell’Onu di uscita dall’Oms, con una decisione che entrerà in vigore il 6 luglio del 2021, visto l’obbligo di preavviso di un anno.

America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia, oltre tre milioni di contagi, cifra sfiorata anche negli Stati Uniti, che intanto registrano un nuovo record con 60 mila infezioni in 24 ore. Trump contro Fauci: "non sono d’accordo con lui".

Anthony Fauci, esperto mondiale di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha affermato alla BBC che c’è una differenza in come la pandemia è stata affronta in Europa, in Gran Bretagna e in Usa, «basta guardare le curve sull’andamento dell’infezione. Ora negli Usa ci troviamo in una situazione seria» nei confronti della diffusione del SARS-Cov-2. Rispondendo alle domande, Fauci ha osservato che vari paesi dell’Europa e nel regno Unito hanno subito «forti impennate di contagi, ma sono poi riusciti ad abbassare i casi ad un livello di base ragionevole grazie ai lockdown che hanno raggiunto persino il 97% della popolazione». In usa - ha aggiunto Fauci - «anche nel momento di limitazioni più intense, il lockdown ha interessato al massimo il 50% del Paese, e questo ha permesso ai contagi di continuare». Quanto alla situazione attuale in America, lo scienziato ha ribadito la sua preoccupazione per l’allentamento delle misure in varie aree, che sta facendo registrare in molti Stati dell’Unione una drammatica impennata dei casi.