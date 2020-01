Trump,c'è piano per contenere virus Cina

RF

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Gli Stati Uniti hanno un piano per contenere il nuovo coronavirus cinese. "Abbiamo un piano e pensiamo che sarà gestito molto bene. L'abbiamo già gestito molto bene. Il Centro per il controllo dei Disastri (Cdc) è eccezionale. Molto professionale...", ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con la stampa a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Lo riferiscono i media statunitensi.