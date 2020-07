Trump annuncia un percorso per i dreamer

SAV

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - Donald Trump ha annunciato in una intervista alla tv in spagnolo Telemundo che nelle prossime settimane firmerà un ordine esecutivo sull'immigrazione che prevede anche un percorso per la concessione della cittadinanza ai cosiddetti 'dreamer', gli immigrati arrivati negli Usa da piccoli con i genitori in modo irregolare. "Uno degli aspetti del provvedimento riguarderà il Daca (il programma varato da Obama per la protezione dei dreamer, ndr). Ci sarà una strada per la cittadinanza", ha detto.