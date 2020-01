Tripoli denuncia violazioni tregua

Y7Y-AMB

(ANSA) - TUNISI, 12 GEN - Il governo di Serraj denuncia violazioni della tregua in Libia "a Salaheddin e Wadi Rabie pochi minuti dopo la sua entrata in vigore" e ribadisce che "la piena attuazione del cessate il fuoco potrà avvenire solo con il ritiro dell'aggressore da dove è venuto", in riferimento al generale Haftar. Lo si legge in un comunicato del governo di Tripoli diffuso in mattinata. "In caso di ulteriori violazioni - si avverte - il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico non resterà a guardare e la sua risposta sarà violenta e ferma".