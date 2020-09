Torra, alcuni giudici non vogliono che io sia presidente

TAM

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Oggi sono alcuni giudici e non i catalani che hanno deciso che non posso essere presidente". lo ha detto Quim Torra parlando dal palazzo della Generalitat dopo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici per un anno e mezzo decisa dalla Corte Suprema." Vogliamo indipendenza e autodeterminazione. Ma soprattutto vogliamo una democrazia di qualità", ha proseguito Torra convocando "elezioni tra pochi mesi" e chiedendo a tutte le regioni della catalogna "un plebiscito". (ANSA).