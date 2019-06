Tensione Usa-Iran: cyberoffensiva dopo l'attacco alle petroliere

Gli Stati Uniti hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence iraniano che gli 007 Usa credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times.

L’operazione dello Us Cyber Command è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.

L’ Iran «non deve interpretare la prudenza degli Usa come debolezza». Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano John Bolton nell’incontro avuto oggi con il premier Benyamin Netanyahu. «I tentativi di Teheran di dotarsi di armi nucleari, la sua presenza in Siria e la sua consegna di armi ad elementi ostili in Medio Oriente - ha detto, citato dai media - non indicano che si tratti di un paese che aspira alla pace». Bolton è a Gerusalemme per un incontro trilaterale con Russia e Israele.

Bolton ha ribadito che «occorre impedire che l’ Iran riesca a dotarsi di armi atomiche». «Le nostre forze armate - ha aggiunto, secondo i media locali - sono pronte ad entrare in azione e sono le migliori al mondo». Il consigliere ha peraltro rilevato che gli Stati Uniti hanno imposto a Teheran nuove sanzioni e che «altre ancora seguiranno». Bolton ha infine dichiarato che gli Stati Uniti annettono grande importanza al dialogo strategico con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Russia e di Israele, che avrà luogo a giorni a Gerusalemme. In testa a quei colloqui vi sarà il futuro assetto politico in Siria.