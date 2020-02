Tempesta Ciara, Klm annulla 40 voli

ZMM

(ANSA) - BRUXELLES, 8 FEB - La compagnia aerea Klm ha annullato 40 voli europei previsti per domenica a causa dell'arrivo della tempesta Ciara, che ora sta attraversando l'Irlanda e il Regno Unito con raffiche di vento fino a 117 km/h. Ne danno notizia i media locali, precisando che si tratta di 20 voli in partenza e 20 in arrivo all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Dopo aver attraversato la Manica, la tempesta dovrebbe abbattersi domani anche sul Belgio, dove è stata emessa un'allerta arancione. Si prevedono forti raffiche di vento fra gli 80 e i 110 km/h, con picchi fino a 130 km/h. La tempesta potrebbe causare ritardi anche per i voli in partenza e in arrivo in serata all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem. L'arrivo della tempesta ha avuto un impatto anche sul campionato di calcio belga: i quattro incontri previsti per domani, fra cui lo scontro Standard di Liegi-Bruges, sono stati rinviati a mercoledì e giovedì prossimi. A Bruxelles sono stati chiusi al pubblico fino a lunedì per motivi di sicurezza tutti i parchi cittadini.