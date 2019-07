Sudafrica: Zuma, io vittima di complotto

CB

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, ha sostenuto oggi - nell'ambito dell'inchiesta a suo carico su un presunto caso di corruzione - di essere stato vittima di un complotto organizzato da agenzie di intelligence straniere che miravano alla sua caduta. "Sono stato denigrato, accusato di essere il re delle persone corrotte", ha detto Zuma, secondo quanto riporta il Guardian: "Ci sono persone che si sono infiltrate, ci sono spie che erano al lavoro. Ho chiesto alle persone nella (mia) organizzazione: 'Cosa ho fatto?'. Loro non hanno saputo dirmelo". L'inchiesta è partita dopo un rapporto dell'ombudsman che ha svelato presunte prove di contatti illeciti fra funzionari dell'amministrazione Zuma e i fratelli Gupta, uomini d'affari al centro dell'intreccio di influenze e appalti che ha contribuito alla caduta di Zuma. Il rapporto non accusa Zuma ma chiede un'indagine per verificare se l'ex presidente, alcuni ex membri del suo gabinetto ed alcune compagnie statali abbiano agito impropriamente.