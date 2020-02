Star tv Gb suicida, fidanzato distrutto

RF

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Ho il cuore a pezzi" scrive oggi su Instagram l'ex tennista Lewis Burton fidanzato di Caroline Flack, la popolare presentatrice televisiva britannica che si è tolta la vita ieri nel suo appartamento londinese. Tra appena tre settimane sarebbe iniziato il processo per aggressione nei confronti della donna, accusata di aver aggredito Burton durante una lite a dicembre, colpendolo alla testa con una lampada. Un processo che lo stesso Burton non voleva e sul quale, accusa ora il management della presentatrice, la pubblica accusa si era accanita perché Flack era una celebrità da portare ad esempio. Nel tributo di Burton su Instagram si legge: "Sono così perso con le parole, ho così tanto dolore, mi manchi troppo. Ti prometto piccola mia che sarò la tua voce, ti prometto che farò tutte le domande che volevi e riceverò tutte le risposte. Nulla ti riporterà, ma proverò a renderti orgoglioso di me ogni giorno. Ti amo con tutto il cuore".