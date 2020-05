Spari fra Corea Nord e Sud a confine

GV

(ANSA) - PECHINO, 3 MAG - Scambio multiplo di colpi d'arma da fuoco stamani tra le due Coree: i militari del Nord hanno sparato più proiettili verso una postazione di guardia del Sud lungo la linea demilitarizzata (Dmz) che separa i due Paesi, ricevendo dopo come avvertimento un'analoga di risposta. E' quanto ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, secondo cui l'incidente è avvenuto intorno alle 7:41 locali (le 00:41 in Italia) al confine centrale della città di Cheorwon, escludendo danni a persone o cose. Dopo l'incidente, i militari di Seul e di Pyongyang hanno "preso iniziative attraverso le linee di comunicazione intercoreane" per ricostruire e motivare l'accaduto, nonché "per prevenire qualsiasi altro incidente". Il Comando di Stato maggiore sudcoreano ha comunque mantenuto "la necessaria postura" per rispondere a qualsiasi scenario. Lo scambio non sembra sia stato iniziato dal Nord "intenzionalmente", riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando in forma anonima un funzionario militare di Seul.