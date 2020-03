Spagna: Sanchez, è ora responsabilità

LSS

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "È il momento della responsabilità e della disciplina sociale. È necessario proteggere le persone, proteggendo noi stessi". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez illustrando in dettaglio al Paese i provvedimenti varati questo pomeriggio in Spagna, che vietano ogni spostamento se non "per acquistare prodotti alimentari o farmaceutici" e dispongono la chiusura di "tutte le attività commerciali, ad eccezione delle necessità di base". Le misure sono in vigore per 15 giorni, e potranno essere prorogate.