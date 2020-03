Spagna, positiva la moglie di Sanchez. Usa, Trump negativo al test

La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è positiva al coronavirus. Lo rendono noto fonti ufficiali. In un comunicato citato dai media spagnoli, il governo di Madrid ha informato che la moglie del premier, Begona Gomez, è risultata positiva, ma sia lei sia il marito "stanno bene", entrambi rimangono nel Palazzo della Moncloa e "seguono in ogni momento le misure di prevenzione stabilite dalle autorità sanitarie". Nella nota si sottolinea che Begona Gomez era stata sottoposta al test come "altre persone vicine al presidente del governo.

Il presidente americano Donald Trump è risultato negativo al test per il coronavirus. Lo rende noto il medico della Casa Bianca. "Una settimana dopo aver cenato con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago - scrive il medico della Casa Bianca - il presidente resta senza sintomi". Nella nota si conferma come la decisione di procedere al test e' arrivata venerdì sera dopo "un'approfondita discussione".

