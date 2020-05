Silvia Romano, Di Maio domani a Ciampino

PEN

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, sarà domani - secondo quanto si apprende - all'aeroporto romano di Ciampino ad accogliere Silvia Romano, la giovane rapita in Kenya e liberata oggi vicino Mogadiscio, in Somalia. Di Maio sente Silvia al telefono, 'siamo tutti molto felici' Sta bene, è nell'ambasciata italiana a Mogadiscio. Il ministro ha parlato al telefono con la ragazza, che sta bene e si trova all' ambasciata italiana a Mogadiscio, in Somalia. Il ministro - secondo quanto si apprende - si è sincerato delle sue condizioni di salute. "Siamo tutti molto felici, la Farnesina è sempre stata in contatto con la tua famiglia, ci siamo sentiti con la tua famiglia, domani saremo in aeroporto ad accoglierti", ha detto il ministro alla ragazza.