Si ritira il capo del Pentagono Shanahan

(ANSA) - WASHINGTON, 18 GIU - L'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Pat Shanahan, il segretario alla Difesa pro tempore, fa un passo indietro e rinuncia all'incarico per motivi legati al suo passato e agli incidenti domestici che lo hanno caratterizzato. Per la Casa Bianca si tratta di una perdita importante in un momento delicato fra le crescenti tensioni con l'Iran: proprio poche ore fa Shanahan aveva autorizzato l'invio di ulteriori 1.000 soldati americani in Medio Oriente. L'annuncio di Trump sul ritiro di Shanahan arriva a sorpresa, il presidente indica inoltre che per la poltrona di segretario alla difesa sarà nominato Mark Esper, attuale segretario all'Esercito.