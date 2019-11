Serbia: Vucic, lunedì torno al lavoro

QN

(ANSAmed) - BELGRADO, 16 NOV - Il presidente serbo Aleksandar Vucic, in ospedale da ieri sera per problemi cardiovascolari, ha ringraziato i medici e il personale sanitario per le cure e le premure nei suoi confronti, affermando che da lunedì tornerà regolarmente al lavoro. "Grazie ai medici e a tutto il personale sanitario dell'Accademia medica militare. Grazie a tutti quelli che si sono presi cura di me. Già da lunedì tornerò alla normale attività", ha scritto il presidente su Instagram e Twitter. (ANSAmed)