Senato Usa blocca vendita armi a Riad

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Il Senato Usa ha bloccato la vendita di miliardi di dollari di munizioni all'Arabia Saudita, con una decisione che rappresenta uno schiaffo a Donald Trump. Si tratta del primo dei tre voti attesi in Senato su tre diverse misure tutte relative alla vendita di armi all'Arabia Saudita. Per il Senato a maggioranza repubblicana si tratta di una rara prova bipartisan con i democratici.