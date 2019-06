Rogo a sud di Berlino,600 ettari in fumo

YAU-CNT

(ANSA) - BERLINO, 6 GIU - Tra i numerosi incendi divampati nel Brandeburgo dall'inizio della settimana, non è ancora spento l'incendio a 80 km a sud di Berlino, a Jueteborg, dove le fiamme hanno intaccato oltre 600 ettari di bosco. L'incendio si è sviluppato in un area dove ci sono campi di addestramento militare con riserve di munizioni, la cui presenza rende pericoloso il lavoro di soccorritori volontari e dei vigili del fuoco. "Incendi così grandi non se ne ricordano negli ultimi 70 anni" ha detto il responsabile di boschi e economia forestale del ministero dell'Ambiente, Carsten Lessner. Ieri sono state impiegate 120 unità dei vigili del fuoco del Brandeburgo.