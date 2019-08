Reali danesi 'sorpresi' da Trump

FTL

(ANSA) - COPENAGHEN, 21 AGO - La decisione del presidente americano Donald Trump di rinviare la visita in Danimarca, prevista il 2 e 3 settembre su invito della famiglia reale danese, è stata "una sorpresa". Lo ha detto un portavoce della casa reale, Lene Balleby, aggiungendo che non ci sarebbero stati ulteriori commenti. Nessuna dichiarazione al momento da parte del governo danese, reo agli occhi di Trump "di non essere interessato" a valutare la possibilità di vendere la Groenlandia agli Usa.