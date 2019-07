Puerto Rico in crisi, Garced si ritira

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - "Mi ritiro, non sono interessata al posto di governatrice". Lo afferma Wanda Vazquez Garced, il ministro della giustizia di Puerto Rico designata ad assumere l'incarico di governatore al posto del dimissionario Ricardo Rossello. La rinuncia di Vazquez rischia di far precipitare Puerto Rico in una crisi politica ancora più profonda. La possibile ascesa al potere di Vazquez Garced era stata accolta fra molte critiche dai portoricani, molti dei quali l'hanno definita un "diavolo" e lanciato l'hashtag #WandaRenuncia. La Costituzione di Puerto Rico prevede che sia il segretario di Stato ad assumere l'incarico di governatore, ma il posto è vacante dopo le dimissioni di Luis Gerardo Rivera Marin. Il ministro della Giustizia è terzo in linea di successione e per questo sarebbe toccato a Vazquez prendere il posto di Rossello, dimessosi dopo giorni di proteste in strada.