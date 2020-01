Pompeo rinvia visita in Ucraina

CU

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GEN - Slitta il controverso viaggio del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Ucraina, il Paese su cui Donald Trump avrebbe fatto pressioni finendo sotto impeachment. "Le visite in Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan, Uzbekistan e Ciro devono essere rinviate perchè il segretario deve stare a Washington per seguire e monitorare gli sviluppi della situazione in Iraq e garantire la sicurezza degli americani in Medio Oriente", afferma il Dipartimento di stato. Pompeo sarebbe dovuto partire alla fine di questa settimana.