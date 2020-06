Obbligo mascherina in città della convention di Trump

SAL-GV

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - Le autorità di Jacksonville, la città della Florida dove Donald Trump terrà il discorso di accettazione della nomination presidenziale repubblicana in un'arena da circa 15 mila posti, introdurrà dalle 17 di oggi (le 23 in Italia) "l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e al coperto, e in altre situazioni in cui le persone non sono in grado di rispettare il distanziamento sociale" per prevenire il coronavirus. Lo twittano le stesse autorità. (ANSA).