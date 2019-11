Nyt, Xi disse:'Nessuna pietà con uiguri'

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Più di 400 pagine di documenti interni che descrivono il giro di vite della Cina contro le minoranze etniche musulmane nella regione di Xinjiang, prendendo di mira gli uiguri ma anche i kazaki rinchiusi in campi di prigionia o nelle carceri. A pubblicarli il New York Times, che ha ottenuto anche discorsi del presidente Xi Jinping, il quale nel 2014 parlò di "nessuna pietà" nei confronti degli uiguri. Dai documenti trapela anche la volontà di Pechino di allargare le restrizioni all'islam ad altre parti della Cina.