Nigeria: attacchi jihadisti

(ANSA) - KANO, 14 GIU - Decine di persone sono rimaste uccise in un attacco jihadista in Nigeria. Lo riferiscono fonti locali. L'attacco, riferiscono fonti locali, è stato sferrato ieri nella città di Monguno, nord est della Nigeria. Quindici persone sono rimaste uccise, tra le quali 9 militari. In un altro attacco, sempre ieri, un gruppo di jihadisti ha ucciso 38 persone nel villaggio di Goni Usmanti, a circa 60 chilometri di distanza dal primo. Qui hanno anche dato fuoco a un autobus uccidendo un numero per ora imprecisato di passeggeri.