New York cancella la mezza maratona

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - La mezza maratona di New York programmata per domenica 15 marzo e' stata cancellata a causa dell'emergenza coronavirus. Lo rendono noto gli organizzatori. E' la prima grande manifestazione di massa cancellata dall'inizio dell'emergenza. Era prevista la partecipazione di 25 mila corridori.