Nave Iran, Gibilterra richiesta Usa

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Le autorità di Gibilterra hanno respinto la richiesta degli Stati Uniti di confiscare la petroliera iraniana Grace 1. Lo riporta il sito del quotidiano Gibraltar Chronicle. "Il regime di sanzioni dell'Ue contro l'Iran è fondamentalmente diverso da quello degli Stati Uniti", ha dichiarato il governo di Gibilterra in una nota. "L'autorità centrale di Gibilterra non può chiedere un ordine alla Corte suprema di Gibilterra per fornire l'assistenza restrittiva richiesta dagli Stati Uniti d'America", ha aggiunto.