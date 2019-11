Morales, non so se mi candido di nuovo

SAL

(ANSA) - LA PAZ, 10 NOV - Il presidente boliviano Evo Morales ha detto di non sapere se si candiderà nelle nuove elezioni convocate oggi in Bolivia, limitandosi a sottolineare che "la mia gestione termina il 22 gennaio 2020". In un'intervista con Radio Panamericana di La Paz, il capo dello Stato ha sottolineato che "indire nuove elezioni significa mettere fine a qualsiasi mobilitazione, e che si sospendano gli scioperi ed i blocchi".