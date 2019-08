Y94-ZC

(ANSA) - NEW DELHI, 8 AGO - Il governo indiano ha deciso di revocare lo status di autonomia di cui godeva la regione del Kashmir perché "il Pakistan l'ha utilizzato come strumento per diffondere il terrorismo". Lo ha affermato oggi il primo ministro indiano, Narendra Modi, in un discorso ala nazione. (ANSA).