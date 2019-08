Migranti: in Serbia sono 2.412

QN

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 AGO - Sono 2.412 i migranti presenti attualmente nei centri di accoglienza in Serbia, secondo quanto reso noto oggi nella presentazione a Belgrado di un progetto denominato 'Celebriamo la diversità', e condotto con l'appoggio della Ue. Si tratta di un numero di presenze in calo rispetto ai mesi scorsi quando i migranti segnalati nel Paese si aggiravano fra i 3 e 4 mila. La gran parte dei profughi, è stato precisato, intende proseguire il viaggio verso i Paesi dell'Europa occidentale. Solo una piccola minoranza è orientata a chiedere asilo alle autorità di Belgrado. Al culmine della crisi migratoria del 2015-2016, la Serbia fu attraversata da oltre un milione di migranti in marcia lungo la cosiddetta 'rotta balcanica', e diretti in massima parte in Germania, Austria, Svezia e altri Paesi prosperi dell'Unione europea. (ANSAmed)