Michelle Obama: «Biden può salvare l'economia, con Trump solo caos»

Joe Biden può "battere la pandemia e salvare l'economia". Lo afferma Michelle Obama, secondo le anticipazioni del discorso che lex First Lady terrà nel corso della prima serata della convention democratica. "Conosco Joe. Sa cosa serve per salvare l'economia, battere la pandemia e guidare il paese. Joe ascolta e vi dirà la verità".

"Ovunque guardiamo questa Casa Bianca vediamo caos, divisione e totale carenza di empatia". Lo ha detto Michelle Obama attaccando il presidente Donald Trump. "Conosco Joe Biden: è un uomo profondamente perbene" che "sa ascoltare", che "dirà la verità" e che "crede nella scienza", ha aggiunto l'ex first lady nel suo discorso. "Joe è stato un magnifico vicepresidente" e come presidente "farà piani intelligenti, gestirà buoni team e governerà come qualcuno che ha vissuto una vita che tutti noi possiamo riconoscere", ha proseguito la moglie dell'ex presidente Barack Obama.

NS