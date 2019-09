Messico: resti umani in un pozzo

RP

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Sono stati identificati 44 dei corpi trovati fatti a pezzi e sepolti in un pozzo nello stato messicano di Jalisco. Lo riferisce la Bbc. La scoperta risale ai giorni scorsi, ma soltanto nelle ultime ore gli esperti sono stati in grado di risalire alle identità di alcuni dei corpi. Decine, chiusi in 119 sacchi neri e sotterrati nei campi poco fuori la città di Guadalajara, i resti umani sono stati individuati dopo che i residenti hanno cominciato a lamentarsi per il cattivo odore nella zona. Nello stato di Jalisco opera una delle più violenti gruppi criminali messicani legato al traffico di droga e questo é il secondo ritrovamento del genere nell'area quest'anno.