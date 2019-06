Messico blocca mille migranti Guatemala

SAL

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 5 GIU - Le autorità messicane hanno avviato oggi nello Stato meridionale di Chiapas una operazione per bloccare una carovana di circa 1.000 migranti provenienti dal Guatemala, entrati in Messico all'alba con l'obiettivo di raggiungere la frontiera degli Stati Uniti. Lo riferisce la tv Milenio. L'operazione avviene mentre è previsto a Washington un incontro fra il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, per discutere di migranti e dei dazi sulle importazioni messicane annunciati dal presidente Donald Trump.