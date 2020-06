Merkel, Recovery resti fondo che aiuta Paesi più colpiti

PGL

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - È chiaro che ci saranno dei cambiamenti, nel negoziato, "ma è importante che il Recovery fund resti un fondo che aiuta. E che aiuta in particolare i paesi più colpiti dalla crisi". Lo ha detto Angela Merkel a Meseberg. Sul fondo. ha aggiunto la cancelliera, "non c'è nuova proposta" e "non fallirà a causa nostra" Merkel ha anche sottolineato che "non c'è bisogno di una nuova proposta" . (ANSA).