Membro Kkk contro manifestanti a Seattle

SAV

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GIU - E' il capo del Kkk della Virginia l'uomo che ha lanciato la sua auto a Seattle contro i dimostranti che protestavano contro la morte di George Floyd e ha ferito una persona con una pistola. Lo rende noto la polizia. In precedenza la polizia aveva detto che un uomo di 27 anni era stato ferito da un colpo d'arma da fuoco e una pistola era stata recuperata da un uomo che domenica sera, a Seattle, si è messo alla guida di un auto in mezzo alla folla che manifestava contro il razzismo e in memoria di George Floyd ucciso a Minneapolis da un agente di polizia. A Seattle le proteste sono proseguite nella notte dopo che la polizia ha emesso almeno due ordini di dispersione. "La folla lancia bottiglie, pietre, fuochi d'artificio e altri proiettili contro gli ufficiali", ha detto la polizia di Seattle in un tweet. Gli agenti hanno risposto con spray al pepe e palline esplosive.