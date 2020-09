Macron al Tour de France,'eventi si svolgano se è possibile'

GIT

(ANSA) - PARIGI, 16 SET - Nonostante l'accelerazione della circolazione del virus in Francia, i grandi appuntamenti sportivi e culturali devono essere confermati quando è possibile: lo ha garantito il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita oggi al Tour de France, invitando i francesi a "stringere i denti" nell'attesa di "giorni migliori". Il capo dello stato ha seguito in auto la fine della tappa da Grenoble a Méribel, nel sud-est: "era estremamente importante in questo contesto - ha detto al termine della frazione - dimostrare che si puà convivere con il virus. Circola sempre di più in alcuni dipartimenti, e questo spinge il governo ad inasprire un po' le regole". "Per alcuni mesi - ha continuato Macron - il virus circolerà. Questo significa che tutto quello che possiamo fare con regole corrette dobbiamo provare a mantenerlo". (ANSA).