Lesbo, i primi migranti entrano nel nuovo campo

(ANSA) - LESBO, 13 SET - Circa 50 richiedenti asilo si sono installati nel nuovo campo a Lesbo che accoglierà migliaia di senzatetto dopo che un incendio ha distrutto quello di Moria. Sono in molti, però, a chiedere di lasciare l'isola. "In cinque giorni l'operazione sarà conclusa. Tutti saranno sistemati nel nuovo campo", ha assicurato il ministro greco per le Migrazioni, Notis Mitarachi, in visita nell'isola da due giorni per coordinare i lavori. Situato a tre chilometri dal porto di Mitilene, capoluogo di Lesbo, il campo "sarà chiuso durante la notte per motivi di sicurezza", si legge in un comunicato del ministero. Secondo Mitarachi, "200 persone" tra i richiedenti asilo potrebbero essere positivi al Covid e quindi sono previste restrizioni severe per le uscite dei migranti dal nuovo campo. Migliaia di famiglie vivono sulla strada, sui marciapiedi, nei campi, dopo che giganteschi incendi hanno distrutto il campo di Moria, dove vivevano 13 mila persone. (ANSA).