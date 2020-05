La Diamond Princess lascia il Giappone

YY3-GUE

(ANSA) - TOKYO, 17 MAG - Dopo 4 mesi la nave da crociera Diamond Princess ha salpato le ancore e lasciato la baia di Yokohama, a sud di Tokyo, dove a inizio febbraio era stata messa in quarantena con 3.700 passeggeri a bordo, registrando più di 700 contagi da coronavirus e 13 morti. Lo ha riferito la divisione nipponica dell'operatore statunitense Carnival, spiegando che in seguito al completamento del periodo di sanificazione in base alle linee guida del ministero della Salute giapponese, e una fase di ristrutturazione interna nelle officine della Mitsubishi Heavy Industries, la nave si dirigerà in Malaysia per consentire all'equipaggio di ritornare a casa. Carnival Japan ha comunicato che le crociere a bordo della Diamond Princess lungo l'arcipelago giapponese saranno sospese fino al primo ottobre, mentre non sono state ancora prese decisioni sull'effettivo utilizzo della nave in futuro.