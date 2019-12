Khashoggi: Ue, pena capitale è disumana

ZMM

(ANSA) - BRUXELLES, 24 DIC - "L'Unione europea è inequivocabilmente contraria all'uso della pena capitale, sempre e senza eccezioni. Si tratta di una punizione crudele e disumana, che non riesce a essere un deterrente e rappresenta una inaccettabile negazione della dignità e dell'integrità umana". Così il portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, commenta in una nota la condanna a morte di cinque persone pronunciata ieri in Arabia Saudita per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul, nel 2018. "Nel caso specifico dell'omicidio di Khashoggi - continua il portavoce - l'Ue reitera la necessità di assicurare che tutti i responsabili coinvolti nel delitto vengano perseguiti", seguendo sempre i "principi di trasparenza, rispetto delle procedure legali" e diritto a ricevere un "giusto processo".