Ivanka Trump in visita in Paraguay

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è in visita in Paraguay nell'ambito del viaggio nella regione sudamericana, durante il quale ha già fatto tappa in Colombia e Argentina. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano La Nacion, Ivanka Trump è atterrata ieri pomeriggio all'aeroporto internazionale Silvio Pettirossi a Luque, nell'area metropolitana di Asuncion, accompagnata dal vice segretario di Stato americano, John J. Sullivan. La figlia di Trump è stata accolta dall'ambasciatore americano in Paraguay, M. Lee McClenny. Oggi alle 09:45 locali (le 15.45 italiane) è previsto un incontro con il presidente paraguaiano, Mario Abdo Benítez al Palacio de los López ad Asuncion, sede dell'esecutivo. Il presidente terrà un discorso dopo l'incontro.