Israele: intercettato razzo da Gaza

LC

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 DIC - Un razzo è stato lanciato ieri sera da Gaza verso il sud di Israele in particolare verso la città di Sderot, dove erano risuonate poco prima le sirene di allarme. Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che il razzo è stato intercettato dal sistema di difesa antimissili Iron Dome. In risposta al lancio del razzo, in nottata, l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito nel nord della Striscia un deposito di armi di Hamas. Questa mattina il Cogat, il Comitato di governo israeliano dei Territori Palestinesi, ha annunciato che dopo il lancio del razzo dalla Striscia è stata ridotta a 10 miglia nautiche la zona nautica consentita alla pesca al largo della costa di Gaza.