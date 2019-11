Israele: Gantz e Lieberman verso intesa

LC

(ANSA) - TEL AVIV, 17 NOV - Blu e Bianco, il partito centrista del premier incaricato, Benny Gantz, sta facendo progressi negli accordi con il leader nazionalista laico Avigdor Lieberman, di 'Israel Beitenu', per costruire una coalizione che porti alla nascita di un nuovo governo. Lo hanno annunciato i due partiti principali secondo cui "sono stati raggiunti significativi progressi su principi fondamentali, in particolare su quelli religiosi e statali". Intanto il presidente israeliano, Reuven Rivlin - il cui incarico a Gantz scadrà mercoledì sera -, fedele alla sua politica di un governo di unità nazionale tra i due partiti più forti - il Likud, del premier Benyamin Netanyahu, e Blu-Bianco - ha esortato le due formazioni a trovare un'intesa. "Credo che un governo possa ancora essere formato - ha detto - i disaccordi sono più personali che logici e politici o per l'interesse dello stato. I leader israeliani devono comprendere che i cittadini sono la principale priorità".