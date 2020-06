Iraq: l'aeroporto di Baghdad colpito da un missile

DP

(ANSA-AFP) - BAGHDAD, 22 GIU - Un razzo si e' abbattuto oggi sull'aeroporto di Baghdad, vicino ad un complesso dove sono alloggiati soldati e diplomatici statunitensi. Lo ha reso noto l'esercito iracheno. L'aeroporto è stato chiuso ai voli commerciali da metà marzo, nel tentativo di arginare la diffusione del nuovo coronavirus, che in tutto l'Iraq ha finora contagiato oltre 20.000 persone ed e' costato oltre 1.100 vite. "Il razzo non ha causato vittime o danni materiali", ha affermato l'esercito iracheno. L'attacco non è stato rivendicato, ma Washington ne ha addossato la responsabilita', cosi' come per una serie di incidenti simili, ai combattenti sostenuti dall'Iran. Da ottobre sono quasi una trentina gli attacchi che hanno preso di mira gli interessi americani in Iraq, tra cui una serie di basi militari, l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad e le compagnie petrolifere statunitensi. In particolare, sin dall'8 giugno, sei attacchi missilistici in totale hanno preso di mira l'ambasciata americana, l'aeroporto di Baghdad e una base più a nord, dove hanno sede truppe americane e straniere. (ANSA-AFP).