Iraq: Baghdad, un morto in scontri

(ANSA) - BEIRUT, 25 OTT - E' di almeno un morto e decine di feriti il bilancio della repressione governativa in Iraq durante rinnovate proteste popolari contro il carovita e la corruzione a Baghdad e in altre città del paese. Lo riferiscono media iracheni, mentre il ministero degli interni iracheno afferma che 60 poliziotti sono stati feriti negli scontri. Immagini televisive da Baghdad mostrano le forze di polizia sparare lacrimogeni, colpi di arma da fuoco in aria, e pallottole di gomma in direzione dei manifestanti nei pressi della Zona Verde.