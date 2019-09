'Iran senza più limiti nel nucleare'

YLL-RF

(ANSA) - ISTANBUL, 4 SET - L'Iran abbandonerà ogni limite "alla ricerca e allo sviluppo" in ambito nucleare. Lo ha annunciato il suo presidente Hassan Rohani in un discorso trasmesso dalla tv di stato, presentando come annunciato nelle scorse ore la "terza fase" del disimpegno di Teheran dall'accordo sul nucleare. "L'Organizzazione per l'energia atomica riceve l'ordine di prendere tutte le misure necessarie in materia di ricerca e sviluppo e di abbandonare tutti gli impegni assunti in questo campo", in modo da assicurare all'Iran la tecnologia di cui ha bisogno "per l'arricchimento dell'uranio" e "affinché possiamo assistere a un'espansione nelle centrifughe" nucleari, ha spiegato Rohani. Le nuove misure sono state prese perché "non siamo giunti al risultato che desideravamo" nei negoziati con i partner europei dell'intesa del 2015, in particolare la Francia, ha poi aggiunto il capo del governo iraniano.