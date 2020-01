Iran: Alitalia non ha voli su Teheran

PVN

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Alitalia non ha voli per l'Iran e sta utilizzando rotte alternative per non sorvolare l'Iran e l'Iraq. Lo chiariscono fonti della compagnia in merito alla situazione in Medio Oriente. "Non abbiamo voli per l'Iran - spiegano - e, per quanto riguarda i collegamenti con Nuova Delhi (India) e con le Maldive, i nostri aerei, così come quelli delle altre compagnie, utilizzano rotte alternative a quelle che sorvolano l'Iraq e l'Iran".