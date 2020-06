India: cure dentistiche per tigre bianca

Y94-ML

(ANSA) - NEW DELHI, 02 GIU - Sita, un raro esemplare di tigre bianca di cinque anni, è una delle beniamine dello Zoo Nazionale della capitale indiana: il felino si sta riprendendo dopo l'intervento dentistico d'emergenza, subito ieri, per asportarle un ascesso. Kartick Satyanarayan, il direttore dell'associazione animalista Wildlife Sos, che ha affiancato con i suoi volontari l'equipe di veterinari dello zoo, ha spiegato che i problemi ai denti portano spesso gravi complicazioni nei grandi felini: "Non è stato semplice curare Sita, per il blocco imposto dal Coronavirus, ma non potevamo aspettare: il problema di cui soffriva poteva degenerare in una grave infezione, e minare seriamente la sua salute". Sita è ancora sotto osservazione, ma la sua convalescenza sembra andare per il meglio: i veterinari dello Zoo fanno sapere che la tigre ha già ripreso a mangiare, pronta a farsi ammirare, non appena i cancelli dello Zoo verranno riaperti, a conclusione del lockdown.