(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Tre persone sono morte nell'incendio scoppiato in un palazzo a Parigi, nell'XI arrondissement. Lo riporta il sito del quotidiano Le Parisien. Ventisette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Circa 200 i vigili del fuoco sono al lavoro. Sconosciute per il momento le cause dell'incendio.