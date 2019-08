Incendio in banlieue Parigi, un morto

GIT-CB

(ANSA) - PARIGI, 22 AGO - E' di almeno un morto e di diversi feriti il bilancio di un disastroso incendio divampato questa notte in un grande edificio accanto all'ospedale Henri-Mondor di Creteil, alla periferia est di Parigi. Le fiamme sono state spente dai pompieri poco prima delle 2 del mattino, dopo 2 ore di intervento. Nessun impatto è stato lamentato sul funzionamento delle strutture dell'ospedale, molto rinomato in Francia, anche per il primo trapianto totale di viso nel 2010. L'incendio è costato la vita a una donna, mentre due pompieri sono stati ricoverati in gravi condizioni. Altre 6 persone sono state portate in ospedale con ferite e ustioni non gravi. Le fiamme si sono propagate in tutti i 10 piani del palazzo.